La NASA abrió un concurso global para diseñar un indicador de gravedad cero (IGC), que los astronautas utilizarán en el próximo viaje tripulado a la Luna del programa Artemis en 2026, este deberá ser un peluche.

“Los indicadores de gravedad cero son pequeños objetos que se transportan a bordo de naves espaciales y que proporcionan un indicador visual de cuándo una nave ha alcanzado la ingravidez“, explica la agencia espacial.

Por ejemplo, durante la misión Artemis I, cuando enviaron un cohete sin tripulación para probar sus funciones en un vuelo orbital en la Luna, al interior de la nave pusieron un peluche de Snoopy, que fue el indicador de gravedad en esa ocasión.

Ahora, la NASA está recibiendo diseños desde distintos lugares del mundo para escoger solo uno que viajará a la Luna junto con la tripulación. Chile está entre los países que pueden participar, puedes hacerlo como un individuo mayor de edad, un equipo (liderado por un adulto) y entidades.

El premio mayor será que el peluche viaje a la Luna al interior de la nave espacial Orión en la misión Artemis II, pero también se repartirán premios de $1.225 dólares, poco más de un millón de pesos chilenos.

Para participar, hay que enviar el diseño del peluche, considerando que, al momento de fabricarlo, la NASA ocupará materiales específicos debido a las normas de seguridad del vuelo y para que el objeto pueda resistir las condiciones del espacio.

Los materiales que usarán son: hilo Nomex, tela de piel sintética, tejido de poliéster, tejido de algodón, tela Beta, kevlar o vinilo, película Kapton/VDA y Poly-fil para relleno. Los materiales deben estar justificados en el diseño.

El diseño además debe ser original, relevante para una audiencia global representando a la humanidad, significativo para la misión Artemis II y su tripulación y no debe exceder los 0,34 kg.

Los diseños pueden enviarse hasta el 27 de mayo hasta las 17:00 (ET) y los finalistas se enunciarán el 31 de julio (o antes). Para ver los detalles y entrar el portal de postulación ingresa acá.

