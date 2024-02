Científicos que trabajan en el reactor Joint European Torus (JET), establecieron un récord en fusión nuclear que podría llevar a la humanidad a producir una fuente de energía limpia y que, además, sería ilimitada.

De acuerdo con CNN, esta máquina gigante en forma de rosquilla, pudo mantener un récord de 69 megajulios de energía de fusión durante cinco segundos, utilizando sólo 0,2 miligramos de combustible.

Recordemos que la fusión nuclear es la energía que da vida al Sol y otras estrellas del universo y ahora también es considerada “el santo grial” de las energías limpias para el futuro.

Cabe recordar que la fusión nuclear, es distinta a la fisión, que es la que utilizan los reactores normalmente para producir electricidad.

Con la fisión, los átomos se dividen para producir energía, mientras que la fusión los combina o fusiona entre sí para formar un núcleo de átomo más grande. Tal como el Sol produce energía.

Los expertos en energía nuclear, llevan décadas tratando de dominar la fusión en la Tierra, puesto que se trata de una reacción de energía muy compleja que en el pasado sólo ocurría en el Sol y que tomó años de estudio descifrar.

Ahora, desde Reino Unido, lograron alimentar el reactor, también llamado “tokamak”, con deuterio y tritio, que son elementos variantes del hidrógeno y que muy probablemente en el futuro podrían ser la base de las plantas comerciales de fusión.

Para la gran hazaña del tokamak, los científicos pusieron a prueba las temperaturas del reactor y las elevaron a 150 millones de grados Celsius, más o menos 10 veces más que el núcleo del Sol.

Así, la temperatura extrema al interior de la máquina, hizo que el deuterio y el tritio se fusionaran y formaran helio, liberando enormes cantidades de calor. Pero, ¿para qué hicieron esto? Resulta que el tokamak está revestido con imanes que retienen el plasma, lo que permite que el calor produzca electricidad.

Además, lograron esto con cantidades mínimas de combustible.

Fusion news! Last year, European researchers successfully generated 69 megajoules of #fusionenergy using the #JointEuropeanTorus JET. Largest amount ever in a fusion experiment and a new #FusionWorldRecord! ☀️https://t.co/XL8xugoUIN#FusionBreakthrough pic.twitter.com/KX01mskZsk

— EUROfusion (@FusionInCloseUp) February 8, 2024