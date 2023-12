El viernes pasado, se inauguró en Japón el reactor de fusión nuclear más grande del mundo. Los expertos advierten que se trata de una tecnología recién “en pañales”, pero podría resolver el futuro energético de la Tierra.

De acuerdo con Science Alert, el reactor JT-60SA, busca investigar qué tan viable es la fusión nuclear como fuente de energía neta segura, a gran escala, libre de carbono y con más energía generada que la que se invierta en producirla.

Cabe recordar que la fusión nuclear, es distinta a la fisión, que es la que utilizan los reactores normalmente para producir electricidad.

Con la fisión, los átomos se dividen para producir energía, mientras que la fusión los combina o fusiona entre sí para formar un núcleo de átomo más grande. De hecho, así es como el Sol produce energía.

El JT-60SA, es un proyecto de la Unión Europea y Japón en conjunto, que será el precursor del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER), que se está construyendo.

El objetivo de ambas instalaciones es lograr que los núcleos de átomos de hidrógeno que estén en su interior, se fusionen con un elemento más pesado, como el helio. Así, liberarían energía en forma de luz y calor, imitando los procesos del Sol.

El de Japón, que ya entró en funcionamiento, es una máquina gigante, de 6 pisos de altura, que está instalada en un hangar, en Naka, al norte de Tokio.

Allí guarda un recipiente parecido a una rosquilla, que contiene plasma calentado a 200 millones de grados Celsius, que es la temperatura necesaria para la fusión nuclear.

First plasma fired up at world’s largest fusion reactor.

Japan’s JT-60SA is a joint international fusion experiment being built and operated by Japan and Europe, in Naka, Japan.pic.twitter.com/OT2yEeFvNM

— Massimo (@Rainmaker1973) December 1, 2023