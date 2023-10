Hace pocos días, el rover Perseverance que explora Marte, captó unas extrañas imágenes donde se puede ver una especie de objeto en movimiento en la lejanía. Con un aspecto blanco avanzando entre las dunas marcianas incluso parece una silueta humanoide, pero tiene una explicación.

Resulta que este movimiento no es más que un tornado/remolino de polvo provocado por el viento del planeta. De acuerdo con la explicación de la NASA, “la parte inferior de un remolino de polvo marciano fue capturada moviéndose a lo largo del borde occidental del cráter Jezero de Marte”.

El registro fue tomado el pasado 30 de agosto en una secuencia de imágenes que fue acelerada 20 veces y está compuesta de 21 fotogramas tomados por una de las cámaras de navegación del vehículo espacial. Las fotos tienen 4 segundos de diferencia entre sí, puntualiza la agencia espacial.

Mars dust devil caught in action! This video, which is sped up 20 times, was captured by one of my navigation cameras. 📸 More on what my team is learning: https://t.co/PhaOYOTrFH pic.twitter.com/vRaAVszcm5

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 29, 2023