La revista Time publicó una lista de las 100 personas más influyentes de la Inteligencia Artificial (IA), donde junto a grandes cabecillas de la industria como Elon Musk (X), Kevin Scott (Microsoft) o Jensen Huang (Nvidia), destacó también el chileno Cristóbal Valenzuela, CEO y co-fundador de Runway.

Según Time, esta lista se llevó a cabo bajo la consigna de que, si bien una IA puede llegar a ser autónoma hasta cierto punto, “detrás de cada avance en el aprendizaje automático y los grandes modelos de lenguaje hay, de hecho, personas“.

Valenzuela es director ejecutivo y uno de los creadores de la compañía Runway, una de las empresas generadoras de videos con IA más destacadas del momento. Fundada en Brooklyn en 2018, alcanzó el éxito recaudando hasta ahora más de 200 millones de dólares.

Runway incluso ha prestado servicios para célebres producciones del cine, como Everything Everywhere All at Once (2022), por ejemplo, galardonada con el Óscar a la Mejor Película en 2023.

El experto manifestó que en estos momentos “nos dirigimos hacia un mundo en el que todos los medios y contenidos de entretenimiento que consumas serán generados por IA“.

Cabe recordar que actualmente la IA está siendo bastante cuestionada en las artes, de hecho, el Síndicato de Actores de EE.UU inició una huelga hace algunos meses donde uno de los temas principales es el uso de inteligencia artificial en el cine y cómo esto afecta al trabajo de los artistas.

Frente a ello, Cristóbal Valenzuela aseguró que, pese al trabajo de su compañía, no está ajeno a estas preocupaciones. “Empecé Runway después de ir a la escuela de arte y los tres fundadores nos conocimos en la escuela de arte. Siempre hemos pensado en la empresa como una empresa cuyo objetivo es ayudar a servir a los artistas, porque de ahí venimos“, comentó a Time.

“De hecho, creo sinceramente que la mejor era del cine está por llegar, las mejores películas aún están por hacerse. No hemos visto historias de todo el mundo de personas que nunca antes habíamos escuchado, porque el oficio de hacer cine solía ser, y sigue siendo, extremadamente costoso y difícil de entender y trabajar con él”, agregó.

Asimismo, pronostica un buen futuro para el cine, de la mano de la IA. “En el momento en que empieces a hacer que esa tecnología sea más accesible, más personas podrán convertirse y considerarse cineastas. Y creo que eso es lo que realmente importa”, concluye.

Sobre su aparición en Time, señaló que “me siento profundamente honrado de aparecer en la lista de Time entre tantas de las personas más inteligentes en este campo. Aun así, la grandeza de una empresa no es el resultado de uno solo, sino de la energía colectiva de muchos”.

Deeply humbled to be featured on @TIME's list among so many of the smartest people in the field. Still, a company's greatness isn't the result of one, but the collective energy of many.https://t.co/q8OLST42eO

— Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) September 7, 2023