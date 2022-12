Un grupo de científicos ha propuesto que la técnica de elevación o alza dinámica de las aves marinas permitiría a las naves moverse rápidamente grandes distancias durante viajes espaciales. Así lo detalla un estudio publicado recientemente en Frontiers in Space Technologies.

El ser humano lleva muchos años intentando encontrar fórmulas que permitan realizar viajes en el espacio para poder estudiar la formación de las galaxias, las estrellas o los planetas, entre otras cosas. Pero, con la tecnología y el conocimiento actual, estos viajes podrían durar miles de años.

No obstante, inspirados en una técnica para volar que usan aves marinas como los albatros, los autores de la nueva investigación proponen una solución que permitiría en teoría llevar a cabo viajes espaciales mucho más rápidos. Por ejemplo, alcanzar Júpiter en unos seis meses.

Una teoría “tradicional” plantea que los viajes espaciales a la velocidad de la luz serían posibles usando energía proveniente del Sol.

No obstante, se trata de una compleja y costosa tarea que tiene varias limitaciones como la creación de una nave hecha con materiales resistentes al calor y que posea una vela solar capaz de captar los fotones necesarios para su propulsión.

Ahora, los investigadores plantean que, para sustituir esta teoría y reemplazar la propulsión de vela solar, se podría utilizar un cable de unos pocos metros de largo para producir un campo suficientemente amplio. Este permitiría desviar el viento cargado del Sol a una escala de decenas de cientos de kilómetros.

“En este nuevo artículo, llevamos la idea un paso más allá y eliminamos por completo el uso de propulsante. En su lugar, la energía extraída del flujo sobre el vehículo se utiliza para acelerar el medio circundante en la dirección perpendicular, generando una fuerza transversal: ¡La elevación!“, afirmó el equipo a través de Twitter.

