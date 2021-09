La compañía espacial Blue Origin, anunció el lunes su próximo vuelo que, según el sitio de noticias TMZ, incluiría al actor William Shatner, el Capitán Kirk de la serial “Star Trek.”

Según TMZ, Shatner, de 90 años, participará del viaje previsto para el 12 de octubre y se convertiría en la persona de mayor edad en visitar al espacio.

Blue Origin reveló los nombres de dos de los cuatro tripulantes pero no confirmó la participación de Shatner.

Los otros astronautas confirmados son Chris Boshuizen, ex ingeniero de la Nasa y cofundador de la firma de observación espacial Planet Labs; y Glen de Vries, cofundador de la plataforma de investigación Medidata Solutions.

We’re excited to welcome Chris Boshuizen (@cboshuizen) and Glen de Vries (@CaptainClinical) on board #NewShepard #NS18 which will lift off from Launch Site One on Oct. 12. The two other crew will be announced soon. Learn more: https://t.co/qbUpI5OuVI

— Blue Origin (@blueorigin) September 27, 2021