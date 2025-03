La misión espacial Blue Ghost, de la compañía privada Firefly Aerospace, captó una impresionante postal de un amanecer en la Luna, tras su exitoso alunizaje que tuvo lugar el domingo.

El módulo de aterrizaje se posicionó en Mare Crisium, una cuenca de 482 kilómetros de ancho, desde donde recolectará datos y hasta donde transportó tecnología de la NASA en el marco de las próximas misiones Artemis, que llevarán humanos a la Luna.

Tras completar su llegada con éxito a la superficie del satélite, el módulo esperó hasta el amanecer lunar para iniciar sus operaciones el lunes.

Rise and shine! Firefly’s #BlueGhost lander captured its first sunrise on the Moon, marking the beginning of the lunar day and the start of surface operations in its new home. Our #GhostRiders have already begun operating many of the 10 @NASA payloads aboard the lander and will… pic.twitter.com/YI9nuFZfmk

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 3, 2025