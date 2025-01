Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según el astrónomo José Maza, la anunciada "alineación" de 6 planetas del sistema solar para el próximo martes 21 de enero no será tan espectacular como se ha difundido. Maza aclara que no se trata de una alineación en estricto rigor, ya que dos de los planetas, Urano y Neptuno, no serán visibles a simple vista, y los otros 4 planetas (Venus, Júpiter, Marte y Saturno) aparecerán en diferentes puntos formando más bien un arco en el cielo.