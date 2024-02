Un equipo de astrónomos chinos corrigieron un error de cálculo de la galaxia Andrómeda, arrojando nueva luz sobre la distribución de materia en este gigante espacial y en las galaxias espirales en general.

Los investigadores, de la Universidad de Yunnan y otras instituciones chinas, utilizaron datos espectrales del Telescopio Espectroscópico de Fibra Multi-Objeto de Gran Área del Cielo (LAMOST, siglas en inglés), junto con otras observaciones, para construir la curva de rotación más detallada hasta la fecha de la galaxia de Andrómeda, también conocida como M31.

La curva de rotación muestra la velocidad a la que giran los objetos celestes a diferentes distancias del centro de la galaxia.

A partir de esta información, los científicos pueden estimar la masa total de la galaxia, reportó el diario oficialista China Daily.

El estudio, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), determinó que la masa de la galaxia de Andrómeda es de aproximadamente 1,14 billones de veces la del Sol, con un margen de error de alrededor del 5 %.

Esta cifra es ligeramente inferior a las estimaciones anteriores, pero ofrece una imagen más precisa de la distribución de la masa dentro de la galaxia.

La galaxia de Andrómeda, ubicada a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, es la galaxia espiral grande más cercana a la Vía Láctea.

Image of the Andromeda galaxy captured by the Hubble Space Telescope. pic.twitter.com/sKwbsd60pR

— Fascinating (@fasc1nate) February 4, 2024