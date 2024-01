Un estudio de observación infrarroja, que recoge datos de una década completa, permitió a los astrónomos encontraron un nuevo tipo de estrellas que habían permanecido ocultas para el ojo humano hasta ahora.

Se trata de la investigación Visible and Infrared Survey Telescope (VISTA), cuyos hallazgos fueron publicados recientemente en una serie de artículos de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

A través de VISTA, los astrónomos se dedicaron a observar millones de estrellas utilizando el método de longitud de onda infrarroja, que capta la luz que tiene una frecuencia inferior a la luz visible. Es decir, imposible de ver por los humanos.

¿Un nuevo tipo de estrellas?

De acuerdo con Science Alert, los astrónomos inicialmente estaban buscando estrellas jóvenes, para aprender más sobre la formación de estos objetos, pero dieron con un hallazgo inesperado, un nuevo tipo de estrellas.

Estas fueron apodadas “viejas fumadoras”, los científicos contabilizaron 21 de ellas, y sus características fueron observadas por primera vez desde que inició la búsqueda astronómica.

Estos objetos son un tipo de gigante roja que estarían lanzando humo a su alrededor, razón por la que recibieron tal apodo. Recordemos que las gigantes rojas son estrellas de masa baja o intermedia, como el Sol, que están iniciando su última etapa de vida.

Tras haber consumido todo el hidrógeno de su interior, que funcionaba como combustible, este tipo de estrellas comienzan a agrandarse hasta que su núcleo colapsa completamente, liberando una serie de reacciones nucleares.

Los astrónomos creen que en unos 5 mil millones de años, el Sol de nuestro Sistema Solar se convertirá en una gigante roja.

Gigantes rojas se habían observado antes en muchas ocasiones, pero nunca con la característica del humo que resaltaron los científicos, razón por lo que las clasificaron como un nuevo tipo de estrellas.

También observaron estrellas muy jóvenes

El objetivo de VISTA era encontrar estrellas jóvenes e inicialmente los expertos hallaron aproximadamente 200 estrellas que mostraban cambios más dramáticos en su brillo, por lo que decidieron estudiarlas en más profundidad.

Dentro del grupo selecto de 200 estrellas, encontraron exactamente 32 protoestrellas en erupción, un tipo de estrella bastante joven que presentaron importantes cambios en su brillo durante los periodos en que fueron observadas.

Los astrónomos recogieron que estos estallidos en el brillo de las protoestrellas duraron meses e incluso años y que, al parecer, ocurren al interior del disco de materia que rodea a las estrellas más jóvenes que están naciendo.

Este hallazgo les permitirá conocer más sobre la dinámica de estos objetos, que son el centro de los sistemas solares, y también el cómo se forman los planetas a su alrededor.