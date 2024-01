El telescopio espacial Hubble detectó vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta, que sería el más pequeño fuera de nuestro Sistema Solar, un “descubrimiento histórico” que acerca a la astronomía un paso más a la caracterización de planetas similares a la Tierra.

El pequeño exoplaneta GJ 9827d, descubierto en 2017 por el telescopio espacial Kepler, posee aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra y orbita alrededor de una estrella enana roja situada a 97 años luz en la constelación de Piscis, según informaron el jueves en un comunicado la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

El equipo detrás del hallazgo está examinando dos escenarios: o bien el planeta es un “mini-Neptuno” con una atmósfera rica en hidrógeno mezclada con agua, o es una versión más caliente de la luna Europa de Júpiter, que bajo su corteza contiene el doble de agua de la Tierra.

“El planeta GJ 9827d podría ser mitad agua y mitad roca. Y podría haber mucho vapor de agua encima de algún cuerpo rocoso más pequeño”, afirma Bjorn Benneke, de la Universidad de Montreal, codirector de la investigación.

“Hasta ahora, no habíamos podido detectar directamente la atmósfera de un planeta tan pequeño. Y ahora estamos entrando poco a poco en este régimen”, añadió.

Hubble observed the smallest exoplanet where water vapor has been detected in the atmosphere! 💧

At only about twice Earth's diameter, the planet GJ 9827d could be an example of potential planets with water-rich atmospheres elsewhere in our galaxy: https://t.co/ha9Zbs9S8b pic.twitter.com/an0XddofEl

— Hubble (@NASAHubble) January 25, 2024