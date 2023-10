A mediados de octubre de este año la Tierra presenciará un eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna tapa parcialmente la luz del Sol, pero sin oscurecer del todo el cielo.

“Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, en el momento en que el satélite se encuentra en su punto más alejado del planeta. En consecuencia, la Luna parece más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo“, define la NASA.

El evento astronómico ocurrirá el próximo 14 de octubre y será visible en Norteamérica u algunos países de Sudamérica, pero ¿se verá desde Chile?

El profesor José Maza, astrónomo de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999 y Doctor en Astrofísica de la Universidad de Toronto, Canadá, aclaró las posibilidades de ver este fenómeno.

Sí y no. De acuerdo con el experto, la visión del eclipse “corre desde América del Norte, Centroamérica, Colombia y horizontal cruza brasil y sale por la punta oriental de Brasil”.

En cuanto a Chile, “va a ser parcial, pero desde Chillán al norte“, explica. “En Chillán ya el Sol no se verá eclipsado, en Parral se verá eclipsado en 0,1%, en Santiago el 4% del Sol va a estar eclipsado, en La Serena el 10%“, detalla.

De acuerdo con Maza, el mejor lugar de Chile para ver el eclipse solar anular de octubre será Arica, donde la Luna eclipsará la luz del Sol en un 41%. “Un eclipse parcial que va a ser bastante desabrido”, dice el profesor.

Asimismo, explicó que el horario ideal para verlo es entre las 16:00 y 16:30 horas, “va a durar unos 15, 20 min, el máximo alrededor de las 16:30”, explica.

Where can you see the "ring of fire" solar eclipse on Saturday, Oct. 14?

Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: https://t.co/m69JrxrMKS pic.twitter.com/5BWbeFZjBc

— NASA (@NASA) September 29, 2023