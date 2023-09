El módulo espacial de la misión india Chandrayaan-3, que alunizó el pasado 23 de agosto, detectó los primeros movimientos en la Luna desde los 70’s. Los expertos de la agencia espacial india ISRO estiman que podría tratarse de actividad sísmica, lo que traería nuevos descubrimientos sobre el interior del satélite.

El movimiento fue detectado gracias al Instrumento para la Actividad Sísmica Lunar (ILSA) que contiene el módulo espacial y que usualmente detecta las vibraciones que produce el rover Pangrayan, que recorre el suelo lunar cerca del módulo.

Sin embargo, su objetivo principal es medir las vibraciones del suelo generadas por terremotos naturales e impactos. Fue así que recientemente este instrumento detectó otro movimiento “aparentemente natural“, describe un comunicado de ISRO.

El evento fue registrado el pasado 26 de agosto y su origen se encuentra bajo investigación, pero los expertos estiman que es muy probable que sea la primera actividad sísmica captada en la Luna desde los 70’s, cuando el programa Apolo recopiló los primeros de la historia.

Por otro lado, este fin de semana, ISRO anunció que el rover Pangrayan, parte de Chandrayyan-3, ya completó su primera tanda de tareas en el suelo lunar y ahora está en modo “dormir”.

Esto último porque debe esperar el próximo día lunar para continuar trabajando, recordemos que este vehículo funciona con energía solar, esto sumado a que la noche y el día en la Luna no son iguales que en la Tierra.

De hecho, un día lunar completo (horas de luz y horas de oscuridad) equivale a aproximadamente 27 días en la Tierra, por lo que el periodo de luz ronda los 15 días terrestres.

De acuerdo con ISRO, el rover despertará el próximo 22 de septiembre, cuando comience un nuevo día en la Luna.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.

It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.

Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

— ISRO (@isro) September 2, 2023