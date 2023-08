Hace algunos días, la NASA informaba que la sonda espacial Voyager 2 había perdido sus comunicaciones con la Tierra, luego de una falla en una maniobra que la hizo alejar su antena de la dirección hacia el planeta, perdiendo el enlace.

Inicialmente, la Voyager no estaba respondiendo a los comandos enviados desde la Tierra, no recibía la información y tampoco podía enviar datos por su cuenta.

Para entonces, la agencia espacial había puesto su fe en el sistema de la sonda espacial que le permite restablecer la conexión en casos como estos, mejorando la dirección de su antena algunas veces por año en caso de que se mueva y deje de apuntar a su planeta de origen.

Así, pronosticaban que las comunicaciones podrían reanudarse para el próximo 15 de octubre, cuando la Voyager volvería a apuntar al planeta. Sin embargo, encontraron una forma para acelerar el proceso.

A través de la Red de Espacio Profundo (DSN), la NASA envió una señal hacia la Voyager 2, que recordemos se encuentra a 19.000 millones de kilómetros.

Este “grito interestelar”, como lo calificó la agencia espacial, instruía a la nave para que reorientara su antena y volviera a apuntar a la Tierra. La señal tardó 18,5 horas en llegar a la Voyager, pero los científicos no obtuvieron noticias hasta 37 horas después.

Posteriormente, “a las 12:29 am EDT del 4 de agosto, la nave espacial comenzó a enviar datos científicos y de telemetría“, actualizó la NASA en un comunicado.

Esto significa que la sonda espacial ya está operando con normalidad, además, pudieron confirmar que continúa en su trayectoria esperada.

Can you hear me now? 📡

Last night, I reestablished full communications with Earth thanks to some quick thinking and a lot of collaboration. I'm operating normally and remain on my expected trajectory. So glad I can finally phone home.

-V2

More: https://t.co/S3BFRo9Va9

— NASA Voyager (@NASAVoyager) August 4, 2023