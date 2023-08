Durante los últimos días de junio, la NASA informó que perdió las comunicaciones con la sonda espacial Voyager 2, luego de una maniobra que movió su antena e hizo que dejara de apuntar a la Tierra, interrumpiendo su fuente de conexión con el planeta.

Pese a ello, los científicos no se alarmaron, puesto que las Voyager cuentan con un sistema que hace que sus antenas vuelvan a apuntar al planeta automáticamente un par de veces al año, por lo que pronosticaron que podrían retomar las comunicaciones en unos meses.

Sin embargo, quedaba la preocupación de no saber si la sonda espacial estaba funcionando correctamente después de la maniobra fallida. Ahora, los expertos determinaron que sí. Fue a través de las antenas terrestres de la Deep Space Network (DSN) que pudieron detectar sus señales.

“La Red del Espacio Profundo ha captado una señal portadora de la Voyager 2 durante su exploración regular del cielo. Un poco como escuchar el “latido del corazón” de la nave espacial, confirma que la nave espacial todavía está transmitiendo, lo que esperaban los ingenieros”, informó la NASA en Twitter.

Asimismo, los expertos calculan que las comunicaciones con la sonda espacial podrían reanudarse para el próximo 15 de octubre, cuando la Voyager vuelva a apuntar al planeta. Por el momento, a este espacio sin conexión le llamaron “periodo de calma”.

The Deep Space Network has picked up a carrier signal from @NASAVoyager 2 during its regular scan of the sky. A bit like hearing the spacecraft's “heartbeat," it confirms the spacecraft is still broadcasting, which engineers expected. https://t.co/tPcCyjMjJY

