La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, criticó duramente al presidente de su partido, Rodrigo Galilea, a propósito de la tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Recordemos que la Cámara declaró inadmisible la indicación propuesta por la oposición, donde se buscaba que los delitos cometidos por funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones o las Fuerzas Armadas fueran revisados por la justicia militar.

Tras el traspié, desde Chile Vamos esperan reincorporar la indicación en el Senado, para que continúe en trámite.

Sin embargo, algunos diputados, como la RN Camila Flores, se mostraron pesimistas, en particular, por el estilo más dialogante de los senadores, a los que tachó como “entregados al Gobierno”.

“Hay algunos, incluyendo el presidente de mi partido, el senador Galilea, que le gusta esta cosa como de negociar, de los grandes acuerdos, y ponerse de acuerdo con el gobierno”, señaló a T13.

“Yo creo que eso ha dañado bastante a Renovación Nacional y creo que nos va a generar un daño también en las elecciones que vamos a enfrentar este año”, apuntó.

En ese sentido, enfatizó en que “la gente quiere que defendamos nuestras posiciones claramente, y estoy segura de que nuestro electorado lo que menos quiere es que lleguemos a acuerdo con personas como el Presidente o, en general, el gobierno”.

Incluso, resaltó la posición más dura y categórica del Partido Republicano y de la UDI, a diferencia del timonel de Renovación Nacional.

De todas maneras, descartó dejar su colectividad, defendiendo su postura crítica a la actual directiva que preside Rodrigo Galilea.

“No he pensado en dejar RN, porque mi partido es mucho más que quien lo conduce hoy. El partido tiene 37 años de vida, es mucho más que quienes lo conducen. Me han gustado unas directivas más y otras menos, pero eso no inhabilita que yo pueda tener mis críticas y menos que tenga que dejar el partido”, puntualizó.

Por último, respecto a la tramitación de la indicación, la diputada Flores emplazó a los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, para que respalden la idea.

“Espero que estos senadores que se están incorporando ahora a la oposición, Matías Walker y Ximena Rincón, que ellos entiendan que si pretenden ser una coalición con nosotros no solamente implica tener cupos, sino que también la definición de ideas y que tengamos ideas comunes”, advirtió.

“Yo creo que va a ser una prueba importante para ellos para ver con quiénes van a votar; si van a seguir votando con el gobierno o si van a votar con nosotros”, concluyó Flores.