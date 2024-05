El cineasta, guionista y director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, utilizó sus redes sociales esta mañana para compartir el primer vistazo de David Corenswet personificando a Superman.

Según lo escrito por Gunn en el pie de la fotografía, el filme sería estrenado el 7 de noviembre del 2025. “Prepárate”, escribió James junto a la fecha mencionada.

El registro fue compartido también por las cuentas oficiales de Warner y DC, por lo que los seguidores de la franquicia no tardaron en ver la imagen y reaccionar, en gran medida, de manera positiva.

Primera imagen de David Corenswet como Superman

“Me molan los colores, el rizo es increíble, y las botas y los calzones un puto 10 (sic)”, “Tengo que decir que el traje de Superman se ve ESPECTACULAR“, “Esto es totalmente lo que me esperaba y al mismo tiempo no lo vi venir”, “Tenemos calzones rojos!!! Repito, tenemos calzones rojos!!!”, son algunos de los comentarios que rondan en X (ex Twitter) al respecto.

Hace un año exacto, Gunn había compartido en su perfil de Instagram una fotografía que hacía alusión a su participación en esta nueva entrega, “Superman: Legacy“: “Me siento honrado de ser parte del legado”, escribió junto a una imagen del guion del filme, escrito por él.

Esta nueva entrega tratará los inicios del superhéroe, o más bien, de Clark Kent. Según consigna La Tercera, la película incluirá también a otros personajes del universo DC, como Guy Gardner (Nathan Fillion) y Hawgirl, interpretada por Isabela Merced.

Cabe agregar que David Corenswet, actor estadounidense que en esta oportunidad personificará a Superman, ha tenido participaciones en varias series de renombre, tales como “House of Cards“, “The Politician” y “Hollywood“.