Un récord increíble batió el Telescopio Espacial James Webb (JWST) con sus primeras observaciones del programa COSMOS-Web, que busca estudiar el “campo profundo” del universo y sus galaxias. El instrumento lanzado en 2021 al espacio superó las observaciones que hizo el Hubble entre 2003 y 2004.

Resulta que esta vez, el James Webb logró captar cerca de 25.000 galaxias en una sola imagen, contrario al Hubble que en sus tiempos alcanzó 10.000, cifra igual de impresionante para esa época.

La fotografía fue tomada durante observaciones hechas en los primeros días de enero, pero no fue hasta marzo que fue publicada por astrónomos del departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Texas en Austin, que son parte del programa.

“Es una de las imágenes del JWST más grandes tomadas hasta ahora. Y, sin embargo, es solo el 4% de los datos que obtendremos para el resultado completa. Cuando esté terminado, este campo profundo será asombrosamente grande y abrumadoramente hermoso”, señaló Caitlin Casey, co-investigadora principal de COSMOS-Web.

El objetivo específico del programa COSMOS-Web, es “mapear las estructuras más antiguas del universo”, según señala el comunicado de la Universidad de Texas en Austin. Además, su tarea final será crear un estudio “amplio y profundo” que abarcará hasta 1 millón de galaxias.

Las observaciones se extenderán por 255 horas aproximadamente, donde el telescopio Webb se encargará de mapear sólo 0,6 grados cuadrados del cielo con su instrumento NIRCam. Lo que se traduce al tamaño de 3 lunas llenas.

Para este trabajo colaboran casi 100 astrónomos de todo el mundo, que se encargarán de estudiar por parte los datos que recogerá el telescopio después de las observaciones.

De hecho, algunos ejemplos ya han sido extraídos de la imagen, mostrando galaxias espirales y fusiones de galaxias.

Para más información, el programa cuenta con un sitio web donde se van publicando las actualizaciones de este gran estudio y los alcances científicos que ha estado aportando.

