La sonda espacial Voyager 1 lleva 45 años atravesando el Sistema Solar. Hoy, tras su largo viaje por el espacio desde su lanzamiento en 1977, se encuentra a casi 23.500 millones de kilómetros de la Tierra en el “medio interestelar”.

A pesar de su antigüedad, todo parece indicar que la Voyager 1 sigue funcionando correctamente. Sin embargo, los ingenieros de la NASA que trabajan en esta nave espacial se han visto recientemente desconcertados por el sistema de articulación y control de la sonda. Este está generando datos que parecen ser completamente aleatorios.

En concreto, los científicos descubrieron que la nave recibe y ejecuta con éxito las órdenes de la Tierra. Pero las lecturas del sistema de control y articulación de la actitud (AACS) de la sonda, que mantiene la nave y su antena en la orientación adecuada, no reflejan lo que realmente ocurre a bordo de la Voyager 1.

Al parecer, el AACS está enviando a los manipuladores de la nave espacial datos de telemetría basura. “Si bien la nave espacial de 45 años continúa brindando datos científicos y, por lo demás, opera con normalidad, algunas lecturas del sistema no reflejan exactamente lo que sucede a bordo”, informó la NASA en un tuit.

We’re investigating a mystery with @NASAVoyager 1.

While the 45-year-old spacecraft continues to return science data and otherwise operate as normal, some system readouts aren’t reflecting exactly what’s happening onboard. https://t.co/yTFQ4SsOCb

— NASA JPL (@NASAJPL) May 19, 2022