Se trata de Celestis: Memorial Spaceflights, una compañía estadounidense que se dedica a lanzar restos cremados al espacio a través de un “servicio fúnebre espacial”. Esta semana pondrán en órbita los restos de 47 personas.

El lanzamiento se hará desde el borde costero de la ciudad de Florida a través de un satélite de comunicaciones que orbitará la Tierra durante una década. Entre las 47 personas conmemoradas, va el icónico Gene Roddenberry, creador de la serie Star Trek.

Para antes del lanzamiento, la compañía organizó un funeral al que asistirán 160 invitados de todo el mundo. “Me gustaría decir que no hay otros funerales o servicios conmemorativos que tengan tantos vítores y choques de palmas como nosotros cuando despegue ese cohete”, dijo Charles Chafer, fundador de Celestis.

The Celestis spacecraft with our participants has been integrated! 🚀The tubes integrated onto the satellite contain 47 participants from 5 countries: USA, Canada, Australia, Russia, & The Netherlands.

We are counting down to the Ascension Flight launch! pic.twitter.com/zGKpmmHfjn

— Celestis, Inc. 🚀 Memorial Spaceflights (@celestisflights) May 23, 2022