Existe una gran cantidad de mujeres que priorizan el desarrollo de sus carreras profesionales por sobre la maternidad. Aunque para muchas de ellas ser madre no es una opción, hay quienes a pesar de su avanzada edad buscan formar su propia familia.

Mucho se habla de la fertilidad de la mujer y los diferentes elementos que pueden estar involucrados. Conforme va avanzando su edad aumentan las posibilidades de formar una familia.

Sin embargo, existe un rango de tiempo prudente para convertir este anhelo en una realidad dadas las condiciones fisiológicas de las futuras madres. En este sentido, una de las principales dudas de las pacientes gira en torno a cómo identificar la edad fértil de una mujer.

Las mujeres pueden iniciar su fase fértil en el transcurso de la adolescencia hasta la pubertad, cuando se presenta la ovulación y el ciclo menstrual. De acuerdo con la Sociedad Americana de Fertilidad, la edad reproductiva en la mujer empieza a los 20 años.

Asimismo, dicha capacidad reproductora se reduce desde los 30 años y al llegar a los 35 años también se disminuyen las probabilidades de lograr un embarazo de forma espontánea.

Según IVI Santiago, centro médico especialista en reproducción, sí una mujer de 30 años, sana, fértil y con un estilo de vida saludable, intenta quedar embarazada, el rango de probabilidades de lograrlo es del 20%.

Esto se traduce de la siguiente manera: 20 de cada 100 mujeres de esa edad tendrán éxito en la concepción en el primer intento. Mientras que el 80% restante deberá intentarlo una vez más.

Los especialistas de IVI indicaron que la edad fértil de la mujer llega hasta la etapa de la menopausia. En palabras más exactas, una mujer es menopáusica a los 51 años, sin embargo, la mayoría presenta dificultad para tener un bebé a los 45 años.

Ahora bien, estas estimaciones en las edades aplican tanto para un embarazo de forma natural, así como para uno mediante un tratamiento de reproducción asistida.

¿Qué es el reloj biológico y cómo afecta a la edad fértil de la mujer?

Cabe mencionar que la pérdida de la fertilidad femenina se relaciona con el reloj biológico: es decir, con el momento indicado para tener hijos.

Al respecto, IVI Santiago sostiene que las parejas deben tener en cuenta que desde los 35 años se desarrolla una disminución en la reserva ovárica; lo que se conoce también como la reducción de la cantidad y calidad de los óvulos.

No obstante, hay mujeres que deciden retrasar la edad idónea que marca el reloj biológico para tener un bebé por diversas razones; bien sea por no tener pareja, por no tener estabilidad económica o por querer dedicarse a otros proyectos.

¿Cómo detectar la infertilidad?

La infertilidad de la mujer se diagnostica cuando después de tener relaciones sexuales durante 1 año sin la protección de un método anticonceptivo, no se logra la gestación.

La clínica reproductiva especificó que en los casos de las futuras madres que pasan los 35 años, ese periodo de tiempo no debe ser de 1 año, sino de 6 meses aproximadamente, para analizar por qué no se concibió con éxito.

Algunos de los factores de riesgos que incrementan los problemas de la infertilidad son los siguientes: la ausencia de períodos menstruales (amenorrea), la disfunción sexual, los antecedentes de enfermedades pélvicas o la realización de cirugías.

Las técnicas de reproducción asistida se pueden emplear en dos de los escenarios más recurrentes: el primero, cuando una paciente es diagnosticada con problemas de infertilidad.

El segundo, cuando una mujer decide posponer la maternidad después de los 30 o 35 años. En este último caso, IVI aclaró que es una decisión que recae en manos de la paciente y que no debe ser estigmatizada por querer ser madre a una edad avanzada.

El campo de la medicina reproductiva es tan amplio que le brinda una serie de procedimientos seguros y confiables. Clínica IVI Santiago ofrece tratamientos para las pacientes que buscan convertirse en madres. Para conocer más sobre estos métodos puedes ingresar aquí.