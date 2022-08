La ligadura de trompas es un método de esterilización femenina tradicionalmente asociado a lo irreversible. Es decir que existe el concepto de que aquellas mujeres que se someten a este procedimiento -en muchos casos durante una cesárea- lo hacen porque tienen firmemente decidido no tener hijos y no planean cambiar de opinión.

Sin embargo, con los años y los avances de la ciencia, esto dejó de ser así. Una de las consultas más frecuentes entre las mujeres es sobre la posibilidad de quedar embarazada luego de someterme a un procedimiento de ligadura de trompas.

De acuerdo con IVI Santiago, centro médico especialista en reproducción, las mujeres que lo deseen, cualquiera sea su situación, pueden ser madres tras la ligadura de trompas. Para ello, hay dos caminos: revertir la esterilización mediante un procedimiento quirúrgico o bien realizar un tratamiento de Fecundación in Vitro (FIV).

¿Qué es la ligadura de trompas?

Considerado como un método anticonceptivo permanente, la ligadura de trompas consiste en la oclusión que previene que el óvulo y el espermatozoide se unan. Esto se logra, en una intervención quirúrgica, ya sea seccionando, recortando, ligando o cauterizando las trompas de Falopio, de manera que los extremos no vuelven a unirse.

Respecto a los posibles efectos adversos de la ligadura de trompas, IVI mencionó que el principal de ellos es la posibilidad de sufrir un embarazo ectópico, que son mayores (1 en 15 mil), comparadas con las de un embarazo normal.

Cabe señalar que después de la esterilización el ciclo hormonal no resulta alterado y la mujer sigue ovulando y menstruando.

¿Cómo ser madre después de una ligadura de trompas?

Son muchas las mujeres que cambian de opinión y desean convertirse en madre, a pesar de tener una ligadura de trompas, cirugía que consiste en bloquear los conductos musculares que conectan los ovarios con el útero y donde se produce la fecundación.

Para estas pacientes existen dos alternativas: la reversión de la ligadura de trompas y la Fecundación In Vitro. Si bien la opción más adecuada dependerá de la situación particular de cada mujer, la FIV tiene mayores garantías de éxito.

¿Por qué es la FIV una mejor alternativa?

Según clínica IVI, a diferencia de la cirugía que requiere que las trompas hayan quedado de una determinada longitud -algo poco frecuente con las técnicas actuales-, la FIV es apta para todas las pacientes.

Asimismo, el centro de reproducción sostiene que todas las mujeres esterilizadas pueden acceder a una FIV, independiente de su edad, aunque es necesario mencionar que este factor afecta la tasa de éxito por su relación con la calidad ovocitaria.

La fecundación In Vitro, al producirse la unión de óvulo y espermatozoide en el laboratorio, la trompa de Falopio no es en absoluto necesaria. Por ende, el hecho de que esté presente o no, no afecta a la tasa de éxito de la técnica.

