El 15, 16, 22 y 23 de abril a las 20:00 horas el Centro de Investigación Teatro La Peste estrenará en el Gimnasio Kenpboxing en Valparaíso (Buenos Aires 615) su nuevo montaje, Violentos.

Se trata de una puesta en escena desarrollada bajo la corriente artística de sitio específico o site specific, donde dos hombres entrenan duro para concretar un round de eternos tres minutos, manifestándose en medio de la práctica deportiva un deseo entre ambos que altera la cotidianeidad del espacio y sus códigos.

Primera temporada

Dirigida por Danilo Llanos y protagonizada por los actores Luis Órdenes y Alexander Castillo, además del artista visual y boxeador amateur Fabio Lazcano, Violentos ha sido gestada en un gimnasio ubicado en el plan de Valparaíso, y es allí en donde se exhibirá durante las cuatro funciones de su primera temporada.

“Poner en escena Violentos es fundamentalmente hablar de deseos colectivos, de espacios, contextos, que generan situaciones deseables que no necesariamente son expresadas como tal. Me parece interesante desplegar un ejercicio, una agitación colectiva, hacia el deseo”, reflexiona Llanos al respecto.

En ese sentido, el director añade que en el montaje “también me interesó mucho explorar las posibilidades de los tiempos escénicos, el paso del tiempo y las tensiones temporales en múltiples dimensiones. Esa indagación es algo que me ha tenido inquieto por estos días y he intentado desarrollarla en las obras que propongo: mirar y pensar el tiempo”.

Ring de boxeo real

El director releva igualmente que esta pieza se desarrolla en un ring de boxeo real bajo la noción de site specific, que -explica- “es una corriente del trabajo artístico que se sitúa en determinados espacios, con determinadas historias y cargas semióticas, para desde ahí construir una obra y exhibirla en ese mismo lugar”.

Llanos destaca la participación de Fabio Lazcano, quien junto con entrenar a los actores en la citada disciplina deportiva, realizará una intervención en la pieza en donde mezcla el box con su trabajo como artista visual. “El boxeo es muy teatral, estéticamente muy bello, y desde ese lugar lo tomamos para contar una determinada historia, porque las premisas del boxeo ofrecen posibilidades escénicas y actorales muy interesantes de observar”, concluye el director de Violentos.