El célebre compositor estadounidense Billy Joel canceló todos sus conciertos debido a un trastorno cerebral conocido como hidrocefalia normotensiva.

La información fue revelada por el propio artista mediante un comunicado publicado este viernes. “Esta afección se ha visto agravada por conciertos recientes, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”, detalla.

“Por indicación médicas, Billy se sometió a una fisioterapia específica, y se le ha recomendado abstenerse de actuar durante este período de recuperación”, agrega el texto, que por estas horas se viraliza entre los fans del autor.

Tal como informa el matutino estadounidense The New York Times, la hidrocefalia normotensiva consiste en una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, el cual ejerce presión sobre los nervios.

“Lamento sinceramente decepcionar a nuestro público, y les agradezco su comprensión”, comentó el artista de 76 años.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Billy Joel es reconocido por canciones como “Piano Man”, “Scenes From an Italian Restaurant”, “She’s Always a Woman” y “Big Shot”, entre varias otras.

Según The New York Times, Joel registra un total de 43 canciones en el influyente ránking Billboard Hot 100, dedicado a las canciones más escuchadas en EE.UU. En 2024, lanzó su primera canción pop tras casi dos décadas de silencio: “Turn the Lights Back On”.

En julio pasado, por su parte, puso fin a una residencia de una década en el Madison Square Garden de Nueva York, donde ofreció, en total, más de 100 conciertos a más de dos millones de personas.