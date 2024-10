Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En su cuenta de Instagram, Britney Spears sorprendió a sus seguidores al publicar una foto vestida de novia y anunciando que se casó consigo misma, describiendo la acción como "lo más brillante que he hecho en mi vida". La cantante de 42 años, conocida por éxitos como "Baby One More Time", compartió el mensaje con un video en el que se la ve con un vestido blanco al ritmo de la canción "Fields of Gold" de Sting.