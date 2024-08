La mujer que soy (The Woman in Me), el libro de memorias de la cantante y estrella del pop Britney Spears, será llevado al cine por Universal como una película biográfica (biopic).

El filme será dirigido por el estadounidense Jon Chu, informaron este jueves medios especializados como Variety.

El proyecto llegará a la gran pantalla luego de que los estudios Universal se hicieran con los derechos de las memorias publicadas por la intérprete en 2023.

El libro se convirtió en un inmediato éxito de ventas, con más de 2,5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Chu, quien también estuvo al frente de la exitosa Crazy Rich Asians (2018), estrenará en noviembre el musical inspirado en el mundo del Mago de Oz y protagonizado por Ariana Grande, Wicked.

Este trabajará con Marc Platt, quien estará a cargo de la producción.

La propia Britney escribió un mensaje en X al respecto, expresando: “Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos”.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024