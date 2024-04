Park Boram, la cantante de K-Pop que ganó fama en el programa de TV “SuperStar K2”, falleció a los 30 años de edad. Por estas horas, la policía surcoreana investiga las posibles causas del deceso.

La agencia de Park, Xanadu Entertainment, confirmó la noticia mediante un comunicado, donde afirman que la causa del fallecimiento no está clara.

“Park Bo Ram nos dejó repentinamente la tarde del 11 de abril. Nuestros corazones están profundamente afligidos al comunicar esta repentina noticia a sus fans. Se programará un velatorio y un funeral tras hablarlo con la familia de la cantante”, señalaron.

Park Boram: Las preguntas sobre su muerte

Según un informe presentado por los agentes de la comisaría de Namyangju, la cantante Park Boram se encontraba en una reunión privada para beber con otros dos amigos la noche de su fallecimiento.

Durante la reunión, Boram fue al baño sobre las 21:55 horas. Al cabo de un rato no regresó, por lo que uno de los presentes fue a ver cómo se encontraba y la halló tumbada sobre el lavabo, inconsciente.

Los amigos presentes llamaron inmediatamente al 119 e intentaron practicar la reanimación cardiopulmonar a Park Boram.

Minutos después, los equipos de emergencia llegaron al lugar y trasladaron a la cantante al Hospital Guri de la Universidad Hanyang, donde fue declarada muerta a las 23.17 horas.

La policía investiga la causa de la muerte y ya solicitaron una autopsia al Servicio Forense Nacional.

¿Quién era Park Boram?

Park Boram ingresó a la industria del K-pop a los 17 años, compitiendo en 2010 en la serie de concursos de canto “Super Star K2” como estudiante de secundaria aficionada a la música R&B. Con el tiempo, se convirtió en una de las finalistas más jóvenes antes de terminar en octavo lugar.

Hizo su debut oficial en la escena el 7 de agosto de 2014, con el single “Beautiful” donde canta con el popular rapero Zico. La canción alcanzó el número 2 en la lista local de singles Gaon de Corea y le valió el honor de Artista del Año por la Mejor Canción de la lista de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014.

El tema y el vídeo musical retrataban sus esfuerzos por ser cumplir con los altos y duros estándares que hay en la industria del K-Pop (y cultura coreana toda), incluyendo fuertes ejercicios y dietas extremas para perder casi 20 kilos antes de debutar.

Park lanzó su primer EP, “Celepretty”, en abril de 2015, que incluía “Beautiful”, “Sorry”, “Pretty Bae ” y “Dynamic Love “, entre otros.

Durante su década como cantante, Park Boram también fue conocida por sus brillantes contribuciones a bandas sonoras de dramas coreanos como “Hyehwadong (or Sangmundong)” o “Please Say Something Even Though I Know It’s a Lie”. La cantante colaboró con diversos artistas, como el cantautor Eric Nam, el baladista Parc Jae Jung y el rapero Lil Boi.

En febrero de este año, Park Boram lanzó una canción a dúo con Huh Gak, “I Hope”, para celebrar el 10º aniversario de su debut. Con el lanzamiento del sencillo, su agencia anunció que la cantante estaba preparando un álbum de estudio para este año.