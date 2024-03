La cantante argentina Nicki Nicole habló por

primera vez del quiebre de su relación con Peso Pluma, y del revuelo que esto generó en todo el continente.

Las declaraciones surgieron en una entrevista con la revista Billboard, donde la artista adelantó sus planes para 2024 y se refirió a su explosiva carrera en el cono sur, que en rigor data de 2019.

En diálogo con la publicación, la cantante puso en contexto su reacción en redes sociales tras enterarse de la supuesta infidelidad del mexicano, luego que se difundieran imágenes suyas caminando con una chica de la mano en Las Vegas.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, recordó.

“A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe”, añadió.

“No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal”, reconoció Nicki. “No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”.

La rosarina, que viene de agotar nueve conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, se dedicará este año a la difusión de su música en el extranjero. Este mes, además, actuará por primera vez en el WiZink Center en Madrid luego de encabezar el Primer Encuentro de Música en Español de Billboard.