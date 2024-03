La banda británica Simply Red ofrecerá, por primera vez en su historia, tres conciertos en Chile en el marco de una misma visita.

Tras agotar los tickets de sus dos primeros shows en un par de días (7 y 8 de marzo de 2025 en Movistar Arena), ahora la banda británica sumó una tercera fecha para el 9 de marzo en el mismo recinto, esta vez con un nuevo formato.

“Dentro del ‘hospitality’ que se incluye en este nuevo formato, exclusivo para las personas que compren los tickets del sector Red Carpet Experience, se encuentra un salón exclusivo con ingresos personalizados, para comenzar la experiencia en un sector único y cómodo, junto con degustaciones de alimentos y bebidas, activaciones y música”, informaron los organizadores.

Además de lo anterior, los asistentes del sector Red Carpet Experience recibirán una credencial laminada y un ticket de lujo.

En la gira “40th Anniversary Tour”, la banda liderada por el carismático Mick Hucknall repasará los hits del grupo que han marcado el cancionero anglo, como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, entre otras.

La venta de entradas para el nuevo show de Simply Red, fijado para el domingo 9 de marzo de 2025, comenzará el jueves 21 de marzo a las 11:00 horas a través del sistema PuntoTicket.