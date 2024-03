Simply Red agotó en dos días las entradas del segundo concierto en Chile de la gira “40th Anniversary Tour”. Los boletos para ambas presentaciones se vendieron, en total, a casi un año de su realización.

La banda británica liderada por el carismático Mick Hucknall se presentará el 7 y 8 de marzo de 2025 en Movistar Arena, a casi 9 años de su última vista.

En el “40th Anniversary Tour”, el grupo repasará los hits que los han convertido en un indispensable del pop anglo de los 80/90. La gira, a su vez, marca su retorno a los escenarios y las presentaciones en vivo.

En 2009, los británicos se presentaron en el Festival de Viña del Mar con rotundo éxito. Luego, volvieron al país en 2010 y 2016 en Movistar Arena, donde agotaron las entradas de sus dos shows en cada una de las visitas.

Canciones como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, entre otras, serán parte del reencuentro de Simply Red con sus fans locales.