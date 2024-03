Claudio Narea reaccionó al reciente lío judicial entre Jorge González y Miguel Tapia, sus excompañeros en Los Prisioneros.

Días atrás, se conoció que el cantautor nacional presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Alfonso Carbone, su exmánager, y Miguel Tapia, donde afirma haber sido engañado para firmar documentos que explorarían su patrimonio musical.

En diálogo con Radio Futuro, el guitarrista señaló que, “como espectador, desconozco de los detalles de esta situación. A mí obviamente también me deben dinero, pero no me he querellado”.

Narea, a su vez, en este ítem, reconoció que actualmente no mantiene comunicación ni con González ni Tapia. “(Carlos) Fonseca manejaba esto y ya no está. Por lo menos a mí no me respondía nunca. Yo decía: oye, ¿cuándo hay pago? Podían pasar meses y nunca me respondía”, dijo.

“No tenemos una igualdad, nunca la tuvimos dentro de Los Prisioneros”, agregó el músico en otro pasaje de la entrevista, donde también habló de su postura frente al gobierno de Gabriel Boric.

“Yo voté por él y participé en la campaña pero la mitad de las veces uno se va a decepcionar por más que vote contento”, señaló.

“No todo me gusta, pero sigo apoyando… Mi posición es que no soy anticomunista, no soy comunista tampoco. Me parece que el único camino es la justicia y la paz”, añadió.