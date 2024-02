Los Premios Lo Nuestro 2024 tuvo en escena un inesperado “crossover” latino-anglosajón. Se trata del cruce que protagonizaron Don Omar con Machine Gun Kelly, quienes se presentaron juntos en el escenario del Kayesa Center de Miami.

El show, que dio forma a la edición número 36 del galardón estadounidense, unió a la dupla junto a Anitta y Wisin y Yandel, en un popurrí latino que contó con temas como “Pobre diabla”, “Nadie como tú” y “Salió el sol”.

Con 15 bailarines en escena y evocando la estética de la película “Matrix”, tal como detalla el portal de Billboard, los convocados protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche, el cual aún escondía una sorpresa.

Ya en el desenlace de la presentación, Machine Gun Kelly irrumpió con una guitarra para unirse al grupo en “Danza Kuduro”, hit que hizo recordar la viralizada reversión que el estadounidense presentó en España.

En la ceremonia, después de la presentación, Don Omar fue reconocido con el galardón al Ícono Global, homenaje que agradeció en un sentido discurso.

“Tú no sólo has elevado el reggaetón, sino que lo has transformado a una dimensión global”, señaló Anitta. “Además, llevas el ‘Kuduro’ a cada rincón del mundo. Eres un pionero, un guerrero del género que nunca tuvo miedo, y ha sabido como salir adelante sin importar nada”, agregó Yandel.

MGK cerró los elogios para el puertorriqueño. “Tú y yo somos de mundos diferentes, pero tu música nos ha unido esta noche. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo.