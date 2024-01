Tal como anunciaron semanas atrás, la banda brasileña Sepultura llega a su fin tras 40 años de historia. A modo de despedida, el grupo programó su última gira internacional, que pasará por Chile el próximo sábado 20 de abril en el marco de The Metal Fest.

El evento se realizará en Movistar Arena en dos jornadas, el 20 y 21 de abril, con entradas que ya están a la venta a través del sistema Puntoticket.

Desde su formación en Belo Horizonte, Sepultura se ha posicionado como una de las bandas más trascendentales del heavy metal.

Los dos últimos trabajos de la banda fueron “Quadra” (2020), donde ofrecieron material centrado en metal progresivo, thrash y death metal, y “SepulQuarta”, una colección de colaboraciones en las que participaron contemporáneos como Devin Townsend, Scott Ian de Antrhrax, Danko Jones y Matt Heafy de Trivium. Juntos, interpretaron algunos de los temas más reconocidos de Sepultura.

En su texto de despedida, publicado en redes sociales, Sepultura anunció que grabarán 40 canciones en vivo en 40 ciudades, las que serán publicadas en un disco recopilatorio.

Entre los invitados de The Metal Fest, destacan, además de Sepultura, Emperor, Soen, Killswitch Engage, In Extremo, Exodus, Anthrax, Within Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis, Forbidden y Dark Tranquillity en el plano internacional, además de los nacionales Dogma, Sadism, Dorso, Battlerage, Vastator, Necrodemon, Atomic Agressor, Alto Voltaje, Total Mosh, Parasyche, Bonebreaker, Cerberus, Dark God y Derrumbando Defensas.