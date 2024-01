El ministro de Justica, Luis Cordero, se pronunció sobre el debate alrededor de la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024.

En diálogo con Radio Universo, el abogado afirmó coincidir con la postura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ayer compartió su preocupación por el seguimiento “de canciones que promueven la cultura narco y el machismo”.

“Muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismos”, agregó la secretaria de Estado. El ministro Cordero, por su parte, compartió sus dichos.

“Uno no tiene que ensalzar aquel estilo o cultura que, en el fondo, lo que promueve, es una cierta forma de entender la sociedad infringiendo la ley”, comentó Cordero.

Consultado sobre la posibilidad de “repensar” la participación del cantante en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar, el abogado desarrolló una reflexión al respecto.

“Ahí está el dilema clásico. Yo de Peso Pluma no tenía conocimiento, ni he escuchado, no le podría decir en propiedad (…). Lo que sí le quiero decir, es que cuando se dan conflictos de esta naturaleza se produce evidentemente una tensión. Y hay ciertos bienes públicos que uno tiene que tratar de garantizar, especialmente cuando se realiza un evento que es promovido por una institución del Estado y de la sociedad, sobre el cual descansa el Festival de Viña”, agregó.

Ante la posibilidad de “revisar” la participación del mexicano en la Quinta Vergara, Cordero señaló: “Esa discusión le corresponde a los organizadores en el contexto de lo que es una sociedad plural, pero también los contornos de una sociedad democrática”.

El debate alrededor de la presentación de Peso Pluma en Viña 2024 lo inició una columna de opinión del sociólogo Alberto Mayos en BioBioChile. “Lo cierto es que bastará esperar poco más de ocho semanas y podremos ver el maravilloso momento en que damos carta de ciudadanía a la narcocultura. Aunque quizás, en un acto moral, el nuevo Presidente del Directorio de TVN baje al artista y lo cambie por alguien que no sea financiado por el narco y que no cante música en favor del narco”, escribió Mayol.