La tarde de este miércoles, durante un punto de prensa, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la polémica invitación del artista mexicano Peso Pluma al Festival de Viña 2024.

Recordemos que, su presencia entre los invitados del evento musical generó un gran debate a nivel país luego de que el sociólogo Alberto Mayol publicara una columna de opinión haciendo una crítica a la promoción de la cultura narco de este tipo de cantantes.

A partir de allí, varias figuras públicas, políticos y expertos han tocado el tema e incluso algunos pidieron cancelar el concierto de Peso Pluma. Mientras tanto, Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, afirmó en conversación con BioBioChile que se encuentra en conversaciones sobre la presencia del cantante mexicano en el Festival de Viña 2024.

Carolina Tohá por Peso Pluma en Viña 2024

Ahora, Carolina Tohá aseguró que el Gobierno tampoco está de acuerdo con la presencia del mexicano en Viña 2024. “Como gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco“, apuntó.

Asimismo, se refirió al sexismo de este tipo de música. “Muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismos”.

Tohá planteó que la preocupación va “más allá” del Festival y que el Gobierno no ha considerado “censurar” al artista. “El Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas y cuando no invitan a artistas no significa que se les esté censurando, cuando se invita a un artista se le quiere promover y a veces hay artistas que uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco”, sentenció.

En la misma línea, se refirió a la decisión de la organización del festival, que hasta ahora no ha dado una respuesta ante las quejas. “Quien invita a un artista toma una decisión respecto de promover su arte, su trabajo y puede también no tomarla“, planteó.

“Es normal que en eventos culturales haya posturas críticas (…), pero este es un tema muy sensible y nos preocupa más allá del Festival. Debiera ser tema de inquietud y de debate en la sociedad chilena, porque el tema es que todos seamos conscientes de lo que se escucha también (…) y no se promueva ese tipo de valores”, agregó.

Sobre la posibilidad de censurar a Peso Pluma, reiteró que el Gobierno no tomará esa postura. “El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco“, concluyó.