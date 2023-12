Cada año, las canciones navideñas vuelven a las listas musicales de éxitos, coronándose como los temas ideales para estas fiestas. Pero sus intérpretes no sólo vuelven a ser recordados, sino que también siguen ganando dinero cada vez que reproducimos uno de sus festivos temas.

En los centros comerciales, supermercados y cada evento navideño de las escuelas y los trabajos, suena ‘All I Want for Chrismas is You’ o ‘Last Christmas’, que por su tomo alegre, el sonido de campanas y sus letras llenas de amor, son temas pegadizos clásicos de esta fecha.

A continuación, te presentamos cuánto recaudan aproximadamente estos singles navideños famosos:

1. Mariah Carey: “All I Want for Christmas is You”

En un principio, Carey estaba reacia a grabar una canción navideña. Hablando en “The Bobby Bones Show” en 2021, explicó que estaba al principio de su carrera y con solo dos álbumes a sus espaldas, sentía que era demasiado pronto. En aquel tiempo, eso era cosa de artistas más bien mayores.

Sin embargo, llegó a coescribir la emocionante “All I Want for Christmas is You“, ganándose el título de “Reina de la Navidad”.

Según un estudio de 2016 de The Economist, Carey gana unos 2,3 millones de euros (cerca de $2.216.906.349 en Chile) al año por la canción.

Así que, si su éxito de 1994 sigue haciendo magia este año, Carey podría ganar un total de 67,2 millones de euros solo por esta canción, es decir, más de 64 millones de pesos chilenos.

2. Wham!: “Last Christmas”

La canción festiva de George Michael y Andrew Ridgeley no alcanzó el número 1 de las listas de los 40 Principales del Reino Unido hasta el 1 de enero de 2021, 36 años después de su estreno.

Luego alcanzó el primer puesto por segunda vez en 2022, y por tercera vez a principios de 2023. Pero aún no ha sido número uno en la misma semana de Navidad.

No obstante, sus creadores no gozan de las ganancias de este tema. Wham! donó todos sus derechos de autor al fondo de ayuda contra la hambruna en Etiopía. The Independent informó el año pasado que los derechos de autor anuales de la canción se estiman en 350.000 euros al año, aproximadamente, $337.000.000.

3. Irving Berlin: “White Christmas”

No es tan alegre como las dos canciones anteriores, pero si la escuchamos, es inevitable transportarse a diciembre (independiente de que la Navidad en Chile no sea, precisamente, blanca y nevada).

Esta fue escrita por el legendario compositor Irving Berlin para la película musical de 1942 “Holiday Inn”.

Se estrenó mundialmente el 26 de diciembre de 1941, interpretada por el legendario cantante Bing Crosby en su programa semanal de radio de la NBC “The Kraft Music Hall”.

La versión que grabó posteriormente en 1942 es, según el Libro Guinness de los Récords, el sencillo navideño más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

4. Paul McCartney: “Wonderful Christmastime”

“Wonderful Christmastime”, publicada en 1979, fue escrita, producida e interpretada únicamente por el ex Beatle Sir Paul, que también tocó todos los instrumentos. Por tanto, se queda con todos los derechos de autor de la canción.

Un informe de Forbes de 2010 calcula que McCartney gana entre 357 y 535 millones de pesos chilenos anuales por los derechos de autor de “Wonderful Christmastime”. Incluso cuando se calcula en el extremo más bajo de este rango, McCartney habría ganado 15,9 millones de euros hasta la fecha solo por este éxito navideño. Por cierto, el valor neto total de McCartney, según estimaciones de 2021, es de 1.100 millones de euros.