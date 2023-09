El rapero mexicano, Lefty SM, de 31 años, fue asesinado a tiros en su casa en la ciudad de Jalisco, México, en medio de un intento de secuestro por parte de un grupo armado.

Según medios, como Perfil o Billboard, esto ocurrió durante la jornada del sábado, cuando un comando ingresó a la fuerza a la finca del rapero en Zapopan, en el fraccionamiento La cima, donde intentaron llevárselo, sin embargo, no lo consiguieron.

Al no poder concretar el secuestro, le dispararon. Producto de las heridas, murió la madrugada del domingo

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició una investigación para aclarar estos hechos y capturar a los responsables.

A través de su cuenta de Instagram, Alzada, la disquera del rapero, publicó una imagen donde señalan “con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda”.

“Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, añade la publicación.

Eza Mary, esposa del artista, publicó en Facebook “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”.

Uno de los éxitos más conocidos de Lefty SM es “Por mi México”, canción que lo catapultó a la fama.