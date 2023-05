Este lunes la banda norteamericana Aerosmith anunció su gira de despedida por Estados Unidos y Canadá tras pasar 50 años arriba de los escenarios, en un tour que tendrá más de 40 fechas y comenzará en Filadelfia el próximo 2 de septiembre.

El grupo dio a conocer la noticia a través de un vídeo publicado en su página oficial. En las imágenes difundidas se ve como ellos mismos simulan el caos que produce el rumor de la despedida hasta que aparecen y confirman la información.

Aerosmith anuncia gira de despedida tras 50 años de carrera

“¡No es un adiós, es ‘peace out‘!“, expresaron los miembros de Aerosmith para promocionar la gira de despedida. Aseguraron que ofrecerá una variedad de paquetes VIP y experiencias que llevarán la vivencia de los fans “a otro nivel”. “Preparate, vas a tener el mejor espectáculo de nuestras vidas”, sostuvieron.

A su vez, junto a un flyer con las fechas del tour, los integrantes del grupo liderado por Steven Tyler agregaron: “Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento”.

Además, el concierto en Boston, la ciudad que vio nacer a Aerosmith, está programado para la víspera de Año Nuevo, dándole un toque especial a la ocasión.

¿Habrá show de despedida en Chile y Latinoamérica?

De todas formas, cabe mencionar que el tour de despedida de Aerosmith no tiene fechas previstas para Europa o Latinoamérica, al menos por el momento.

Hasta ahora se sabe que la banda norteamericana The Black Crowes será la encargada de abrir cada función y que las entradas para los shows estarán disponibles a partir de la mañana del próximo viernes 5 de mayo.

Cabe resaltar que el anuncio de despedida llegó luego de que Steven Tyler, cabeza del grupo, enfrentará una demanda por abuso sexual proveniente de una supuesta relación que habría mantenido con una menor de edad en la década de 1970.

La denuncia, presentada por Julia Holcomb en Los Ángeles, acusa al músico de “coaccionar” y “persuadir” a la joven para que percibiera el abuso como una relación amorosa romántica. Al respecto, Holcomb afirma que ambos mantuvieron un vínculo por tres años cuando ella tenía 16 años y él 25.

La mujer sostiene que se conocieron tras un concierto de Aerosmith en Portland, Oregón, en 1973 y respaldó su versión citando memorias del libro autobiográfico de Tyler, quien relató allí que años atrás estuvo a punto de casarse con una “novia adolescente” cuyos padres debieron otorgarle la custodia de la menor para no ser arrestado.

Un repaso por la historia de Aerosmith

Aerosmith es un emblema del rock norteamericano nacido en 1970 en Boston, conformado por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford. Para aquel momento, todos habían formado parte de diferentes bandas y tenían algunos años de experiencia en la escena musical.

Durante sus primeros años la banda se dio a conocer tocando en todos los eventos donde les fuera posible asistir, sin rechazar ninguna oportunidad de mostrarse frente al público. Con el paso del tiempo, el nombre del grupo fue creciendo y en 1973 lograron lanzar su álbum debut ‘Aerosmith’.

Tras el éxito de la mano de ‘Dream On’, el grupo se abrió camino a la fama y realizaron su primera gira oficial. Tiempo después lograron publicar su segundo disco, ‘Get Your Wings’, con el que obtuvieron su primer Disco de Platino.

Más tarde en 1975 vio la luz ‘Toys in The Attic’, uno de los álbumes más exitosos del grupo, con canciones famosas como ‘Walk This Way’ y ‘No More No More’ que le dieron a la b

En los años posteriores, Aerosmith continuó cosechando éxitos con sus discos ‘Rocks’ (1976) y ‘Draw The Line’ (1977). Para este punto los miembros del grupo ya llevaban un estilo de vida marcado por los excesos en el uso de drogas y alcohol.

Tras tres años sin publicar material, la banda regresó con ‘Rock In a Hard Place’ en 1988 y ‘Permanent Vacation’ en 1989, dejando en claro que aún tenían mucho para dar como referentes del rock y cosechando éxito tras éxito hasta 2012, cuando lanzaron su último álbum ‘Music from Another Dimension!’.

Posteriormente, en 2017, la banda anunció su separación de la mano de una gira de despedida, aunque no cumplieron con lo dicho hasta este año. Ahora volvieron a anunciar el fin de la carrera del grupo con una seguidilla de conciertos para darle el último adiós a sus fans.