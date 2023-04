“Fue un tremendo show el de Rock in Rio en 2019. Fue un gran cartel de bandas y también fue una gran sensación estar en el escenario principal. Quiero decir, habíamos estado allí antes pero estar en el escenario principal entre esas bandas legendarias fue genial. Fue una noche memorable”, recuerda Dani de forma distendida mientras comenzamos la entrevista por videollamada.

Esa fue la última vez que estuvieron en Sudamérica antes que comenzara la pandemia y obligara a los artistas a hacer un break en sus giras debido a los contagios. Afortunadamente el panorama fue mejorando y las venidas de Helloween a Chile se han hecho una feliz costumbre, especialmente desde que Kai Hansen y Michael Kiske, dos de sus miembros fundadores, regresaron a la alineación.

-Tú eres el baterista de Helloween que lleva más tiempo tocando en la banda. ¿Es una especie de responsabilidad para ti?

No diría responsabilidad. Digo, he estado en la banda durante bastante tiempo. Han sido 18 años de viajes que me han llevado por todo el mundo, a tantos lugares diferentes y he experimentado tantos espectáculos increíblemente geniales. La responsabilidad es más como si tuvieras un trabajo y te tienes que ocupar de todo, pero yo soy el baterista de Helloween y aún me siento orgulloso de ser parte de esta familia por tanto tiempo.

Pero se necesita mucha práctica. Siempre tenemos que practicar y trabajar duro para mantener esta carrera. Siempre estamos preocupados de nuestra carrera, de nosotros mismos, porque amamos lo que hacemos y lo que amamos merece ser cuidado lo mejor posible. Y esa es la única responsabilidad que tenemos. Es como la llama de los músicos que debes mantener encendida. Esa es la única responsabilidad que tenemos. ¿Cómo se siente ser baterista y tocar en una banda legendaria como Helloween? Sigue siendo increíble y es un gran viaje. Ser parte de la banda sigue siendo alucinante. Aún invierto mucho trabajo para entregar lo que la gente y mis compañeros esperan.

-Helloween llegará a Santiago para promocionar su más reciente álbum homónimo, el cual incluye un amplio catálogo con temas para todos los gustos pero siempre con el power metal tan característico de la banda germana. ¿Qué canción podría volverse un himno o ser un infaltable en los shows?

Yo diría que Best Time. Es una canción que realmente disfrutamos tocar noche tras noche y la reacción que crea en vivo en el escenario es la vibra de Helloween, ya sabes, y hoy creo que esa canción estará en la lista de canciones para siempre, de ahora en adelante. Eso significa que podría ser un “himno”, sea lo que sea un “himno”. Es simplemente una gran canción que da un gran toque perfecto para un concierto.

-Actualmente Helloween tiene tres cantantes, lo cual es bastante inusual en una banda. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con tres vocalistas, es decir, Michael Kiske, Andi Deris y Kai Hansen?

No solo tenemos tres cantantes sino que tenemos cantantes de todas las épocas de la banda. Ya sabes, cualquier canción que se nos ocurra tocar en vivo, siempre tendremos al original. Si vas a tocar una canción del Walls of Jericho, Kai la cantará, o tenemos a Andi para todas las canciones de la era de Andi y, por supuesto, a Micky (Kiske) de las canciones legendarias del Keeper of the Seven Keys.

Esa es una situación ventajosa y no podemos quejarnos. Y lo bueno es que podemos mezclar. Entonces, por ejemplo, Kai y Micky pueden cantar una canción de la era de Andi, y Andi puede interpretar una canción de The Walls of Jericho, así que podemos mezclar un poco para hacer que las canciones legendarias suenen un poco más frescas o un poco más diversas. Estamos en una situación de lujo con estos tres cantantes legendarios, por supuesto, y disfruto mucho tenerlos.

-¿Y cómo te las arreglas para tocar tres horas en los shows, considerando que Helloween toca música muy rápida?

Preparación. La palabra clave es preparación. Siempre cuido mi salud. Voy al gimnasio todos los días, practico todos los días y cuido lo que como. Sí, esa es mi responsabilidad en el sentido de que debo mantenerme en la mejor forma. Puedo entregar a los fanáticos el mejor espectáculo que puedo y ese es el único truco. Practica, haz deporte y cuida lo que comes.

-¿Cómo es el proceso creativo para hacer un disco como Helloween? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con gente tan creativa?

Estamos en una posición ventajosa. Quiero decir, los siete somos realmente creativos y los cinco compositores de la banda lanzaron una canción tras otra. La cantidad de creatividad fue tan increíble que fue una ventaja analizar todas estas ideas y jugar con los arreglos de las canciones y esas cosas y ver cómo crecen las ideas y terminan como una gran canción en un álbum. Si va a ser algo legendario, ¿quién sabe?

Fue un proceso increíble, digo, durante el proceso de composición ver esta cantidad de ideas, creatividad y energía flotando y deambulando por la sala. Fue un momento realmente memorable y espero que lo mantengamos para el próximo álbum. Si surge o no, ¿quién sabe? Pero fue, por supuesto, un poco diferente a los procesos por los que pasamos antes de ese álbum.

-¿Y qué tipo de planes tienen para el futuro como banda? ¿Estás planeando un nuevo álbum tal vez o tienen algún tipo de material nuevo?

Los chicos, nuestros compositores, siempre escriben. Cuando una gran idea surge, lo graban. Pero no hemos hablado sobre un nuevo álbum o lo que sea porque estamos bastante ocupados con nuestro calendario de giras. Esto nos llevará por todo el mundo durante los próximos meses para este año seguro.

Luego nos sentaremos juntos para hablar sobre el nuevo álbum y si todos aceptan esta idea, escribir un nuevo álbum. ¿O tocaremos algunos shows más? Esto sería incluso mejor, creo, que lanzar un nuevo álbum porque el disco actual merece un poco más de tiempo para dejar que los fanáticos lo digieran. Así que por lo que a mí respecta, en mi opinión, preferiría seguir girando por el mundo antes que escribir un nuevo álbum, al menos por ahora.

-Hay muchas bandas legendarias como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica o Helloween que ya tienen 40 años de carrera. ¿Hay alguna banda nueva que crees que pueda hacerse cargo de ese legado en los próximos años?

Wow, esa es una gran pregunta. Siempre estoy escuchando nueva música. Soy de mente abierta. Reviso las cosas de las redes sociales donde se promocionan todas estas nuevas bandas y hay grandes agrupaciones, grandes músicos. Seguro que hay algunas bandas próximas que fácilmente podrían seguir las huellas de las bandas de las que hablábamos, ya veremos. Pero elegir una banda es muy, muy difícil. Buena pregunta. Veremos.

-Has tocado varias aquí en Chile. ¿Qué recuerdos tiene de tus visitas a Santiago?

Cada país tiene sus atractivos para quedarse y siempre espero ir a Santiago de Chile porque soy un fanático del vino. Y el público también está loco, digo, son tan apasionados, dedicados y directos. Siempre es un placer tocar allí.

Y Concha de Toro, no estoy patrocinada por esta empresa, pero realmente me encanta este tipo de vino jaja.