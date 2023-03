La banda estadounidense Paramore concretó su tercera visita al país con un multitudinario show en Movistar Arena, todo esto a semanas de haber lanzado su último álbum de estudio, "This is way". El concierto tuvo desmayos del público, interrupciones, coristas inesperados y una hegemónica protagonista: Hayley Williams, que demostró en escena por qué lleva el rótulo de "voz generacional".

Ante un repleto Movistar Arena (más de 16 mil personas), la banda estadounidense Paramore se reencontró con la audiencia local a 10 años de su última visita a Chile, en un show que tuvo interrupciones, desmayos del público, primeras filas excesivamente apretujadas y una gran protagonista: Hayley Williams, su carismática vocalista que no tuvo problemas para detener el espectáculo cuando vio a alguno de sus fans en peligro.

Ocurrió por primera vez tras la canción 1 de la lista, “You First”, en un lapso que se extendió por alrededor de 5 minutos. Luego, Williams fue más allá y detuvo a la banda casi en el desenlace de “Rose-Colored Boy” (una de las más coreadas de la noche), para que equipos de seguridad asistieran a un desmayado y a otros en apuros.

Tras la pausa, la estadounidense cantó “C’est Comme Ça” quieta, en su posición frente al micrófono, y pidió al Arena hacer lo mismo mientras guardias y auxiliares se repartían labores en la explanada. La preocupación de la artista fue una constante en todo el show (tal como los desmayos en Cancha Vip y Cancha General, que incluso empezaron antes del arribo de la banda).

Superada la coyuntura, la presentación de Paramore en el recinto capitalino (su tercera estadía en Chile en 19 años de carrera) fue un cruce de nostalgia, histeria y espíritu adolescente para un público en su mayoría adulto, que transitó la pubertad y la juventud llana en la época de furor de los oriundos de Tennessee (ya avanzados los dosmiles).

Parte de ese halo melancólico se impuso en la presentación del trío que completan Taylor York y Zac Farro, que arribaron a Santiago antecedidos por los buenos augurios de su recién lanzado último disco, This is way, que ya destaca como uno de los álbumes imprescindibles de este primer trimestre.

En el trámite en vivo, Williams no sólo tuvo que lidiar con los desmayos y fatigas de los fans, sino también con una acústica que no la acompañó en las canciones de vocación netamente rockera. El notorio detalle, sin embargo, no le impidió demostrar en escena por qué es hoy una de las frontwoman más hábiles y convocantes de las últimas dos décadas, y cuál fue el fondo artístico, sonoro y narrativo que la erigió como una voz generacional de la vapuleada “era emo”, de la que cada día Paramore se aleja más.

“Decode”, “The Only Exception”, una versión a capella de “Last Hope” y “That’s What You Get”, fueron las cumbres de un setlist que se extendió en total por dos horas, y que entró a su desenlace con multitudinarios coros para “Hard Times”, “Ain’t It Fun” y “All I Wanted”, tríada que dejó a miles pidiendo el bis.

La despedida definitiva vino con “Still Into You” (que Hayley Williams dedicó a un grupo de fans que colgó un lienzo gigante con un verso de la letra), “Misery Business” (donde subió a dos inesperados entusiastas de las primeras filas a cantar con ella), y “This is why”, que fue interpretada de inicio a fin aún con las graderías repletas.