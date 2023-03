Un insólito registro del concierto de Paramore en Chile está circulando en redes sociales, y es que Hayley Williams, vocalista de la banda, pidió absoluta calma mientras interpretaba la canción C’est comme ça.

La cantante en cuestión pidió a quienes asistieron al show que se mantuvieran quietos durante lo que cantaba el track número 4 de su nuevo álbum This Is Why. Y el público fue bastante obediente.

Según se ve en los registros, que fueron publicados en Twitter, el público de Chile no se movió durante la canción, al igual que la artista, que permaneció quieta mientras cantaba.

Esta petición, según reportaron algunos usuarios de la red social, tuvo que ver con un desmayo en las primeras filas del Movistar Arena, aunque al momento no hay registros de aquel incidente.

Hayley Williams preocupada por sus fans de Chile

Sin embargo, minutos antes del concierto y al inicio, sí se reportaron varias emergencias médicas. Así lo confirmó BioBioChile.

De hecho, la artista detuvo el show en 2 ocasiones, una tras la primera canción, puesto que las primeras filas estaban siendo aplastadas por el público de más atrás y pidió ayuda para evitar accidentes.

Posteriormente, volvió a detenerse, ya que se produjeron algunos desmayos que precisaron el ingreso del personal de salud. Según reportes de BioBioChile, la artista en todo momento permaneció atenta al público para evitar incidentes.

QUE RISA HAILEY DE PARAMORE TIESAAAAA PARA QUE LA GENTE EN CANCHA NO SE APLASTE pic.twitter.com/MZv7K1iscl — javi ᱬ (@intoitoIsen) March 6, 2023

el público de Chile NO SE MOVIÓ durante CCÇ como se los pidió Hayley. https://t.co/orDyGwRqfI pic.twitter.com/ToqrfaVAwj — Paramore Mexico 🔥 (@Paramore_Mex) March 6, 2023

Durante “C'est Comme Ça", Hayley les pidió a los fans que también se quedaran quietos debido a un desmayo durante el espectáculo. Momento que quedará grabado en Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/zrNOfMMw3H — Paramore México 🇲🇽 (@ParamoreMX) March 6, 2023