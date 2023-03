La noche de este domingo se está llevando a cabo el show del grupo estadounidense ‘Paramore’, que bajo la voz de Hayley Williams volvió a Chile por tercera vez y a semanas del lanzamiento de su nuevo álbum, This Is Why.

Con un Movistar Arena repleto, según corroboró BioBioChile, el show partió cerca de las 21:30 hrs, no sin antes algunos inconvenientes y una obligada pausa después de la primera canción interpretada por el grupo de rock/pop.

La pausa tuvo que ver con problemas en la primera fila, puesto que el público estaba empujando hacia adelante, dejando sin espacio a quienes estaban más cerca del escenario, una maniobra que podría resultar peligrosa.

Tras esta razón, la banda paró el show para cerciorarse de que se solucionara la congestión. A la espera, el público de la galería hizo maniobras con las luces de sus teléfonos respondiendo a la vocalista. “Gracias por esperarnos”, mencionó antes de retomar.

Posteriormente, algunos desmayos en las primeras filas también hicieron que se detuviera el show y Williams pidió a los asistentes retroceder algunos pasos para despejar el área.

Minutos previos al show, también se produjo un incidente relacionado al desmayo de uno de los asistentes.

La emergencia fue bien gestionada por los fans de la banda, quienes pidieron ayuda médica rápidamente y formaron una fila para permitir el paso al personal de salud, según registran los videos de BioBioChile.