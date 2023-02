El músico neoyorquino David Jude Jolicoeur, conocido como Trugoy the Dove, era considerado uno de los artistas de hip-hop más influyentes de los ochenta y noventa.

El rapero neoyorquino David Jude Jolicoeur, más conocido como Trugoy the Dove, uno de los miembros del icónico trío de hip hop De La Soul, falleció a los 54 años.

La muerte del rapero fue confirmada ayer domingo por la cadena CNN a través de Tony Ferguson, uno de los representantes del trío musical.

Ferguson describió el fallecimiento como “una gran pérdida”, sin definir las causas de su muerte. Jolicoeur, nacido en Brooklyn y miembro de De La Soul desde su fundación en 1988, es considerado uno de los artistas de hip-hop más influyentes de las décadas de 1980 y 1990.

El trío estaba integrado además por Vincent Manson, conocido como Pasemaster Mase, y Kelvin Mercer, que tiene el sobrenombre artístico de Posdnuos.

De La Soul lanzó su álbum debut “3 Feet High and Rising” en 1989 que incluía el éxito “Me, Myself and I”, que pasó 17 semanas en la lista Billboard Hot 100, según la CNN.

Según la revista Rolling Stone, que también confirmó el fallecimiento de Trugoy, que recientemente se hacía llamar Dave y también era conocido como Plug Two, el músico había hablado abiertamente sobre su lucha contra una insuficiencia cardíaca que padecía en los últimos años.

En la última década, también destacó como uno de los colaboradores habituales de Gorillaz, con quienes grabó múltiples canciones. Una de las más famosas, fue “Feel Good Inc”.

Reconocido como uno de los actores más innovadores en la historia del rap, De La Soul dejó su huella particularmente a principios de los noventa cuando representaron un equilibrio divertido para la entonces floreciente escena del rap gangsta, asegura la revista especializada.