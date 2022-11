La madrugada de este martes se conoció el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés a los 77 años en Madrid, producto de un delicado estado salud que lo mantenía hospitalizado desde la semana pasada.

Una de las historias que se viralizó tras su deceso, es cuando contó que estuvo en un campo de concentración durante la dictadura de Fidel Castro en Cuba, pese a mostrar su respaldo a la Revolución Cubana.

En entrevista con diario La Tercera en 2018, Milanés definió a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que operaron entre 1965 a 1968 como campos de concentración y que fue un hecho oscuro de la Cuba revolucionaria.

“Hago muchas entrevistas en Cuba y cuando hablo de la UMAP es como si hablara del diablo, porque es una pena que se lleva dentro, no han podido corregirla ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron. Y fue condenar a miles de muchachos jóvenes a campos de concentración simplemente porque pensaban libremente, ni siquiera porque pensaban lo contrario, sino porque eran librepensadores y tenían opiniones”, indicó.

“Y no hablemos más de eso, porque fue un asunto muy muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria: hubo campos de concentración. Fueron 50 mil jóvenes los que estuvieron en los campos de concentración, y entre ellos yo también”, añadió el músico.

Igualmente, Milanés indicó que pese a ese episodio se seguía considerando revolucionario y que no espera que el gobierno cubano pida disculpas por esa etapa.

“He dicho que pidan perdón, pero no lo han hecho”, agregó.

En 2020, volvió a referirse al tema, esta vez en un documental y parte de su testimonio fue recogido por el portal Diario de Cuba, donde indica que incluso los juntaban con presos comunes.

“Me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me mandaron un telegrama donde me decían que había sido elegido para el servicio militar, y fui elegido para un campo de concentración. Para un muchacho de 23 años eso fue brutal”, comentó.

“En realidad los que lo pasaban peor aún eran los homosexuales. Una tarde se aparecieron camiones. Con una lista, unos oficiales, nombrando personas en una operación relámpago. Eso ocurrió en todos los campos de Camagüey, la misma tarde, cronometrado. Los recogieron a todos y los llevaron para guetos lejanos, y los aislaron juntos todos ellos”, complementó el artista.