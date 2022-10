La banda escocesa Franz Ferdinand sorprendió a sus seguidores chilenos con un inesperado guiño desde el otro lado del Atlántico: abriendo uno de sus shows con la recordada presentación que les hizo Sergio Lagos en el Festival de Viña del Mar 2006, cuando el grupo visitó la Quinta Vergara.

El video con la secuencia, publicado en Twitter por la cuenta Franz Ferdinand Chile, se hizo viral días atrás en redes sociales, donde el gesto tuvo eco entre los fans sudamericanos de la formación que lidera Alex Kapranos.

ME ESTÁS DICIENDO QUE @Franz_Ferdinand ESTÁ COMENZANDO SUS CONCIERTOS CON ESTE AUDIO?!? @sergiolagos 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9jT619QkCo — Franz Ferdinand Chile (@FFerdinandChile) October 21, 2022

Las imágenes en cuestión datan de una de las presentaciones del grupo tras retomar la gira “Hits to the Head”, que la semana pasaba volvió al ruedo en Manchester.

Mediante el portal de Canal 13, donde semanas atrás estrenó su nuevo estelar, “Juego Textual”, Sergio Lagos reaccionó a la decisión de Franz Ferdinand. “Que retomen una introducción, por lo demás, mal hecha, porque no es de mis mejores introducciones, y que la repliquen en un concierto en una ciudad tan paradigmática para los amantes de la música inglesa con una banda como Franz Ferdinand, es un halago muy especial, y también es absurdo, pero la vida es absurda”, comentó.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que una “intro” de Sergio Lagos se vuelve icónica con los años.

Meses atrás, a raíz de la última visita de Daddy Yankee a Chile, una campaña en redes sociales pretendía que fuera el animador de Canal 13 quien presentara al reguetonero en el Estadio Nacional, todo esto a raíz de su viralizado prólogo cuando el puertorriqueño pisó la Quinta Vergara ese mismo 2006.

“Todo esto que ha ocurrido con el festival, partiendo por la locura de la intro de Daddy Yankee, todo ese jolgorio que se armó con esa intro que me la siguen repitiendo y me la siguen relatando como parte de las fiestas, de los momentos de alegría de muchos jóvenes que tenían 10, 15 años cuando esto ocurrió, me halaga”, dijo.

“Y todo esto de Franz Ferdinand es una locura. Le escribí a mi hermano, a mis amigos con los que estuve haciendo el festival, porque no es solo un recordatorio para mí, es un recordatorio para los que estuvimos juntos haciendo esas noches fantásticas”, añadió.