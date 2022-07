Un insólito momento vivió la banda de rock, Rage Against the Machine, cuando su guitarrista principal, Tom Morello, cayó del escenario, después de ser empujado por un guardia de seguridad que intentaba detener a un fanático que se coló, cunado comenzaban a tocar la canción, "Killing in the Name". Para suerte del músico -y del público- este se reincorporó rápidamente, sin lesiones.