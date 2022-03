En una reciente entrevista con Jorge Pabón de Molusco TV, el colaborador de ‘Safaera’, Jowell, reveló que las ganancias que reciben tanto él, como Randy, Ñengo Flow y Bad Bunny no son más que el 1% cada uno.

A pesar de que la colaboración ya acumula más de 300 millones de visitas en la plataforma de Youtube, casi todas las regalías se las lleva la cantante de rap estadounidense, Missy Elliot.

Esto ya que en el verso de Randy, donde dice la frase “Hoy se bebe, hoy se gasta” (que les concedió la fama mundial), se utilizó un riff del tema ‘Get Ur Freak On’ de la norteamericana.

En consecuencia, Elliot no dudó en demandarlos por usar sin autorización su música y los jueces a cargo le concedieron el fallo.

El sencillo es considerado como una pieza bastante compleja de producción, aseguran varios expertos.

Esto ya que incluye al menos ocho cambios de ritmo, cinco flows de rap y más de seis referencias a otras canciones , entre ellas la de Missy.

La línea de bajos, por ejemplo, pertenece a Could You Be Loved de Bob Marley, la apertura, en tanto, corresponde a Pa’ La Pared de Cosculluela además de un sample de El tiburón, de Alexis y Fido.

Sobre el error de la producción, Jowell declaró: “Si esa canción hubiera sido ordinaria de alguien común y corriente, nadie se habría metido en ella. Esa canción la jodieron porque tuvo mucho éxito”.

El artista además reveló que las ganancias originales que iba a recibir eran de “entre el 15 y 30 porciento”, sin embargo, luego de la demanda de Elliott debieron acceder a un acuerdo económico que bajó las regalías a un 1%.

A continuación revisa la similitud entre las canciones:

Safaera – Bad Bunny, Jowel & Randy y Ñengo Flow:

Get Ur Freak On – Missy Elliot