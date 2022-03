La banda estadounidense traerá al país su “End of the Road Tour”, gira que fue duramente golpeada por los embates de la pandemia.

La icónica banda estadounidense Kiss confirmó un segundo concierto en Chile en el marco del “End of the Road Tour”, su gira de despedida de los escenarios.

Al concierto del 20 de abril programado en Movistar Arena (que agotó todos sus tickets), ahora se suma otro para el 19 del mismo mes. “Adicionalmente, existe un descuento especial para quienes hayan comprado tickets para el primer show y deseen asistir a esta nueva fecha”, informan desde producción.

Las entradas se pondrán a la venta en el sistema PuntoTicket a partir del miércoles 16 de marzo a las 11:00 horas, con valores que van desde los $173.650 (Cancha Vip) a los $33.350 (Tribuna), ambos con cargo por servicio.

Tras 50 años de historia, y no pocos anuncios de despedida mediante, Paul Stanley (guitarra y voz), Gene Simmons (bajo), Eric Singer (batería) y Tommy Thayer (guitarra) vuelven a despedirse de sus fans con una gira mundial que, esta vez, fue duramente golpeada por la pandemia.

Cabe recordar que el show en Santiago estaba planificado inicialmente para el 5 de mayo de 2020, instancia que luego fue reprogramada por la crisis sanitaria. “Por lo que los tickets emitidos para esa oportunidad son válidos para el show del 20 de abril de 2022”, añaden.

Stanley y Simmons, motores del colectivo, por su parte, sufrieron contagios de covid-19 que obligaron a reagendar parte de su periplo por Estados Unidos. En total, el “End of the Road Tour” realizará más de 200 conciertos a lo ancho del mundo.

“I Was Made for Lovin’ You”, “Rock and Roll All Nite”, “I Love It Loud”, “Heaven’s on Fire”, “Detroit Rock City” y “Crazy, Crazy Nights”, son algunas de las canciones que se escucharán en la fecha doble, en teoría la última del grupo en Chile.

“Estos eventos se realizarán bajo el estricto protocolo covid, por lo que se exigirá el pase de movilidad habilitado para ingresar al recinto y el uso de mascarilla en todo momento”, detallan los organizadores.