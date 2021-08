Hace algunas horas la banda estadounidense Kiss confirmó la nueva fecha en Chile de su megaconcierto de despedida. Todo se enmarca en el tour de despedida de la agrupación estadounidense, que fue postergado por la pandemia.

De acuerdo a lo informado en su cuenta oficial de redes sociales, el evento se llevará a cabo el 20 de abril en el Movistar Arena.

Con esto el grupo abriría una serie de conciertos en Sudamérica, ya que también tienen contempladas fechas en Buenos Aires, Sao Paulo, Lima y Bogotá. Todas en el primer semestre del próximo año.

En su sitio web, Kiss confirmó que las entradas adquiridas para 2020 tendrán validez en esta ocasión, por lo que “agradecieron la paciencia y la espera”.

New South American #EndOfTheRoad Tour dates are now set.

Visit https://t.co/8JR6pzfzha for full details. pic.twitter.com/VM3eIG3nqa

— KISS (@kiss) August 2, 2021